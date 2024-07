Policlínica está sem energia na manhã desta sexta-feira em Brusque; saiba como fica o atendimento

Os serviços localizados na praça da Cidadania, que incluem o Conselho Tutelar, Procon, Sine, Fundação Cultural, Biblioteca e Creas, e também o prédio da Policlínica, estão sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira, 26.

O serviço de manutenção da Celesc já foi acionado e as repartições públicas estão no aguardo da reparação do ocorrido. Ainda não se sabe o motivo que causou a queda de energia e a detecção do problema.

Policlínica

Por causa da falta de energia, os medicamentos que precisam de refrigeração foram alocados em outras repartições. Além disso, a sala de vacina e as consultas de especialidades, estão comprometidas.

A Farmácia Básica e a Farmácia Excepcional, foram fechadas. A previsão é que os serviços retornem normalmente após a energia ser reestabelecida.

O cidadão que necessitar do serviço de saúde, pode se dirigir a Unidade Básica de Saúde do bairro em que reside, ao Pronto Atendimento 24h, localizado na rua Vendelino Maffezzolli, número 215, ou então, ao Hospital Azambuja ou Hospital Dom Joaquim.

Conselho Tutelar

As pessoas que necessitam entrar em contato com o Conselho Tutelar devem ir diretamente ao local, já que as outras formas estão impossibilitadas. O endereço do Conselho é praça da Cidadania, rua Prefeito Germano Schaeffer, número 110, no Centro, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

