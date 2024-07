Stadtplatzfest e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e Guabiruba

1. Stadtplatzfest

A 18ª edição da Stadtplatzfest de Guabiruba acontece neste sábado, 27, da Praça Theodoro Debatin, na rua Brusque, no Centro. O evento encerra as comemorações do aniversário de 62 anos de Guabiruba. A festa recebe diversos grupos de amigos e familiares.

2. Apresentação teatral

O espetáculo Paraíso, SC, da Persona Cia de Teatro, estará em cartaz neste domingo, 28, no teatro do Cescb, em Brusque, na rua Pedro Werner, às 19h. A apresentação, que narra a história de uma família simples que é acometida por uma série de episódios violentos no interior de SC, conta toda a história somente com os elementos da música e das ações dos atores: não há texto falado em cena. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site Sympla. A classificação indicativa é de 16 anos.

3. Acústico no jardim

O Fresh Side Music Acoustic, Vol. 02 acontece neste sábado, 27, no Container Garden Bar, que fica no São Pedro, em Brusque. As atrações musicais são Sudden, Deschamps e Claviceps Purpurea. O evento inicia às 17h. O estúdio de tatuagem Darksun Ink também estará no evento. Os ingressos antecipados custam R$ 15 (através do Instagram @freshsidemusic) e R$ 20 (na hora).

4. Amostra de casamento

O Chalé do Paraíso, no bairro Cedro Alto, em Brusque, receberá entre sexta-feira, 26, e domingo, 28, a III Amostra de Casamento, promovida pela Daro Eventos. Na amostra, os casais terão a oportunidade de receber auxílio, por meio de diversos fornecedores, como preparação para a data especial, incluindo decoração, vestido e terno, assessoria, cerimonial, decoração, bolo, doces, música, fotografia, filmagem, drinks e muito mais. As entradas podem ser adquiridas no site da Sympla.

5. Cinema na Unifebe

O Grupo de Estudos Cinema & Unifebe realiza mais uma sessão de cinema na universidade. A multidão (The Crowd), um grande sucesso dos cinemas de 1928, retrata o choque dos sonhos de um jovem recém chegado à Nova York com a dura realidade da cidade grande e suas multidões, e de como a esperança emerge mesmo ante as maiores dificuldades na vida urbana da metrópole. A exibição acontece no sábado, 27, às 14h, no auditório do bloco F.

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: