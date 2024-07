PM atende três ocorrências de tráfico de drogas na mesma região de Brusque

A Polícia Militar de Brusque atendeu três ocorrências de tráfico de drogas na mesma região entre a noite de quinta-feira, 25, e madrugada de sexta-feira, 26.

Todas aconteceram na rua Azambuja. Na primeira delas, foram apreendidas duas adolescentes, que tinham boletim de ocorrência em aberto.

Na segunda, por volta de 20h30, policiais foram à uma conveniência após denúncias. Em busca pessoal, os agentes encontraram maconha e uma certa quantia em dinheiro com um jovem de 20 anos.

Com outro adolescente, de 17, foi encontrado maconha. Ele afirmou ter recebido a droga do outro jovem. A PM constatou que ele estava com um mandado de busca e apreensão.

Diante dos acontecimentos, o jovem de 20 anos foi preso. O adolescente também foi conduzido à delegacia.

Mais tarde, por volta de 0h20, a PM voltou ao local após nova denúncia. Ao chegar no local, os policiais avistaram dois homens, que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram, abandonando duas bicicletas.

Os agentes realizaram buscas nas proximidades e, no banco de uma das bicicletas, foi localizadas uma certa quantidade de crack, embaladas individualmente, indicando a destinação para venda. A dupla não foi localizada.

Leia também:

1. Caminhoneiro transita na contramão para “encurtar caminho” e bate contra carro, em Brusque

2. VÍDEO – Guabiruba celebra o talento de artesão que transforma madeira em arte

3. Luciano Hang é condenado por injúria e difamação por chamar arquiteto de “esquerdopata”; empresário se manifesta

4. Eleições 2024: Republicanos define 16 candidatos a vereador em Brusque; confira nomes

5. Motociclista é encaminhado ao hospital após acidente com Fiorino no Santa Rita

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: