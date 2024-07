Caminhoneiro transita na contramão para “encurtar caminho” e bate contra carro, em Brusque

Um caminhão que transitava na contramão colidiu contra um carro na manhã desta quinta-feira, 25, no Centro, em Brusque. O motorista do caminhão disse aos guardas de trânsito que trafegava na contramão para “encurtar caminho”. O acidente aconteceu no acesso à ponte Mário Olinger, popular ponte dos bombeiros.

O motorista foi autuado pela infração. Conforme a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), ele transitava na contramão pela rua Barão do Rio Branco, na intenção de seguir ao bairro Santa Rita.

A mulher que dirigia o carro passou mal e foi encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Não foi informado se o motorista do caminhão ficou ferido.

