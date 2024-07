GALERIA – Selos em alusão aos 200 anos de imigração alemã ao Brasil são carimbados no museu Casa de Brusque

Dois selos postais personalizados foram carimbados no museu Casa de Brusque na manhã desta quinta-feira, 25. O ato celebra os 200 anos de imigração alemã ao Brasil e faz parte da programação cultural dos 164 anos de Brusque, que serão completados no dia 4 de agosto.

Além de homenagear a cidade, o evento também lembrou o legado da artista plástica Frieda Germer, que faleceu em 1998, aos 90 anos. Os selos, emitidos pelos Correios, ilustram o veleiro Argus e a chegada dos imigrantes em Brusque.

“O veleiro Argus zarpou em junho de 1823 do porto de Amsterdã, na Holanda, e chegou ao Rio de Janeiro no começo de janeiro de 1824, seis meses após a partida”, explicou o presidente do Clube Filatélico Brusquense, Jorge Paulo Krieger Filho, durante apresentação.

O ato iniciou com a história do Clube Filatélico Brusquense. Posteriormente, após as apresentações dos selos personalizados, convidados foram chamados para carimbar os selos.

“Outro selo comemorativo traz a visão da artista plástica Frieda Germer sobre a chegada dos primeiros imigrantes alemães em Brusque, no dia 4 de agosto de 1860”, completou o presidente do clube filatélico.

Autoridades marcaram presença. Estiveram na Casa de Brusque os prefeitos de Brusque e Guabiruba, André Vechi (PL) e Valmir Zirke (PP), a superintendente estadual dos Correios em Santa Catarina, Elisiane Laurindo, a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, e o diretor do colégio Cônsul, Otto Hermann Grimm, além de outras autoridades do município, sobretudo ligadas à cultura.

Brusque, 164 anos

A programação cultural de aniversário de Brusque iniciou nesta quinta com o lançamento dos selos personalizados. Estão previstas ainda exposições, visitas guiadas, apresentações musicais e outras atrações. Os eventos ocorrem entre os dias 25 de julho a 9 de agosto.

