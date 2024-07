O filme “Maria, Maria – um melodrama latino-brasileiro” terá pré-estreia na quinta-feira, 25, às 19h30, no Teatro do Cônsul, em Brusque. O projeto foi realizado a partir da Lei Paulo Gustavo, em Brusque, e prevê a realização de vinte sessões gratuitas para a população, sendo dez delas com recursos de acessibilidade, Libras e audiodescrição, para pessoas com deficiência visual e auditiva. O evento de pré-lançamento é exclusivo para imprensa e convidados.

Criado como esquete teatral, em 2007, pelas atrizes Patricia Souza e Lieza Neves, a versão audiovisual foi dirigida por Adilson Vohs Júnior e Everton Girardi. A partir do gênero de humor, o filme utiliza como referência os anos 90 e as novelas mexicanas produzidas nesse período, para contar a história de duas gêmeas, sendo uma a protagonista e outra a antagonista. A obra traz ao público reflexões sobre produções audiovisuais, expondo estereótipos, narrativas lineares, previsíveis e clichês.

Lieza Neves, atriz, roteirista e produtora geral do filme, acredita que o lançamento do filme é “um momento importante para a produção audiovisual de Brusque, pois há pouco tempo temos filmes sendo feitos na cidade, sendo a maioria documentários e produções mais técnicas e não de ficção. Esse filme vem a somar na produção audiovisual da cidade, de forma gratuita, porque além do público ter acesso a arte, comprova que as leis de incentivo existem exatamente para oferecer para a população o acesso à cultura, que é um direito previsto na Constituição”.

Para o mês de agosto, o projeto do filme inclui a realização de oito exibições em escolas públicas para alunos, seguidas de bate-papo sobre a produção do filme. “É fundamental oferecer ações dentro das escolas, que são bem importantes para a formação de plateia e com o bate papo o processo de produção, de criação, roteiro, planejamento, como executar a gravação de um filme, editar e distribuir. O projeto também engloba essas ações educativas que enxergamos como uma forma de inspiração para jovens que possam vislumbrar no mercado audiovisual uma futura profissão”, finaliza a atriz.

Sinopse

Irmãs gêmeas separadas no nascimento. Dois destinos. O bem e o mal, intrigas e paixões. Os ingredientes perfeitos para um bom melodrama, com o tempero das emoções exageradas típicas da latinidade. A narrativa e a estética de “Maria, Maria – um melodrama latino-brasileiro” fazem referências aos anos 90 e às novelas mexicanas produzidas nesse período. As personagens centrais são interpretadas pelas atrizes Patrícia Souza e Lieza Neves – protagonista e a antagonista que são irmãs gêmeas, trazendo à tona de forma bem humorada as questões de verossimilhança e realidade presentes no texto em contraponto com a imagem. O filme de média metragem (35 minutos) passeia por diversas camadas do gênero comédia, seja pela ironia e ou pelo formato da anedota, além da exacerbação do drama e das interpretações. Tanto textos quanto imagens estabelecem trocadilhos com o idioma espanhol em contraponto com o português, uma vez que as falas são dubladas. A mímica da leitura labial apresenta o “portunhol” também como recurso humorístico.