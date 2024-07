Motociclista é encaminhado ao hospital após acidente com Fiorino no Santa Rita

Um motociclista foi encaminhado ao hospital após se envolver em um acidente com uma Fiorino no bairro Santa Rita, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 25. O acidente aconteceu por volta das 7h25, na rua Coelho Neto.

Os veículos envolvidos no acidente eram uma Fiorino, conduzido por um homem de 32 anos, e uma Bis, conduzida por um homem, 31.

Quando os bombeiros chegaram no local, o motociclista estava sentado na via, consciente e relatando dores no braço e na perna esquerda.

Ele teve os membros imobilizados e foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

Leia também:

1. Frente fria deve chegar a Brusque ainda em julho; veja o que muda

2. Homem é preso após perseguição cinematográfica em Blumenau depois de furtar carro do primo

3. CDL Treinamentos abre inscrições para cursos em agosto em Brusque; saiba como participar

4. Bicentenário da Imigração Alemã: relembre a trajetória dos imigrantes até a chegada a Brusque e região

5. Advocacia brusquense tem percentual de mulheres abaixo da estatística nacional



Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: