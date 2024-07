O tempo seco, que tem predominado em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, especialmente nesta segunda quinzena de julho, deve então se manter sobre a região nesta quinta-feira, 25.

No entanto, há mudanças à vista para os últimos dias do mês, diante da chegada de uma frente fria prometendo alterar o atual padrão de estabilidade, trazendo de volta a chuva e o frio úmido.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou conosco um boletim esclarecedor sobre este tema. Veja a nota emitida por ele logo após a foto.

Brusque na quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade no Vale do Itajaí, e tem planos para atividades ao ar livre nesta quinta-feira, o tempo será favorável, sem previsão de chuva.

Embora haja variação de nuvens, o sol deve aparecer e as temperaturas da tarde tendem a se manter dentro de um patamar agradável, oscilando entre 23°C e 26°C.

Brusque no fim de semana

Ao avançarmos na previsão para o fim de semana, o tempo em todo o Vale do Itajaí deve continuar predominantemente seco, especialmente na sexta-feira.

No entanto, os simuladores estão indicando mais nuvens e menos aberturas de sol no sábado e domingo, não descartando completamente algum risco de chuva. Caso ocorra, será pouca coisa.

As noites seguem relativamente frias, enquanto as tardes tendem a permanecer agradáveis, com temperaturas variando entre 23 e 26°C.

Brusque no desfecho de julho

Ao analisarmos os últimos dias de julho, os modelos meteorológicos indicam a passagem de uma frente fria por Santa Catarina na segunda-feira, que deve trazer mudanças no comportamento do tempo de Brusque e região.

Diante disso, o risco de chuva aumenta consideravelmente, assim como a volta da baixa sensação térmica, prevista para marcar a reta final do mês, exigindo o uso dos casacos em tempo integral.

Monitoramento

Lembrando que estamos falando das mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, os quais estão sempre sujeitos a mudanças, conforme novos dados são incorporados. Portanto, continuaremos monitorando a situação.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

