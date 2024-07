Homem é preso após perseguição cinematográfica em Blumenau depois de furtar carro do primo

Um homem de 23 anos foi preso após realizar uma fuga digna de roteiro de cinema pelas ruas de Blumenau na noite desta quarta-feira, 24. Ele acabou detido na rua Matilde Bento, no Fortaleza.

A Polícia Militar foi acionada às 23h30 devido a um furto de veículo, um Ford Fiesta, horas antes, no município de Ibirama. A vítima foi seu primo, de 21 anos, que relatou que viu ele furtar o carro e, depois, também percebeu que cartões de crédito e alguns pertences tinham sumido

Com dessas informações, a guarnição realizava buscas pelo veículo furtado quando visualizou o Ford Fiesta na rua Vereador Romário da Conceição Badia, na altura do número 200. Foi constatado que o condutor era realmente o primo do comunicante.

Quando os policiais deram voz de abordagem, com gestos, verbalização, sinais sonoros e luminosos, o autor não parou o carro e iniciou fuga pela rua Romário Badia em direção à rua Fritz Koegler.

Perseguição pelas ruas da cidade

Os policiais então acionaram outras guarnições via rádio para o apoio, já que o homem conduzia o veículo perigosamente em alta velocidade. O autor entrou na rua José Manoel Gouvêia, onde realizou uma manobra brusca e, ao retornar, acelerou o carro com o intuito de atingir os policiais que estavam em seu encalço, utilizando o veículo como arma.

Ele jogou o veículo contra uma motocicleta policial, empurrando-a contra o muro de uma residência. O agente que pilotava o veículo pulou para evitar ser atingido.

Mesmo após colidir intencionalmente contra a moto, ele continuou fugindo. Ele retornou pela rua José Manoel Gouvêia, saindo próximo ao viaduto que dá acesso à via expressa, invadiu a pista contrária e colidiu contra um meio-fio.

O pneu dianteiro esquerdo estourou, mas, mesmo assim, ainda transitando na contramão, quase colidiu frontalmente com uma Honda CG que vinha em sentido contrário, mas o motociclista conseguiu desviar.

Mesmo com o pneu estourado e colocando a vida de diversas pessoas em risco, o autor seguiu sua fuga pela rua Éclair Martins, na contramão, fazendo ultrapassagens em local proibido e quase colidindo de frente com veículos que vinham em sentido contrário.

Em determinado momento, entrou na rua Matilde Bento, abriu a porta do carro em frente ao número 57 e fugiu a pé, invadindo uma residência após pular a cerca.

Autor é preso

A guarnição seguiu no seu encalço e, após ouvir gritos de socorro dentro da residência de uma senhora, arrombou a porta para acessar o interior. Na residência havia três mulheres e duas crianças. De acordo com a PM, o acesso rápido à residência foi necessário para evitar que ele fizesse algum morador de refém, já que sua intenção era não ser capturado pelos policiais.

Segundo os policiais, o autor estava visivelmente sob efeito de entorpecentes. Ao perceber que os agentes estavam no seu encalço, pulou um muro de aproximadamente 2 metros e outros muros, entrando em outras residências. Ele corria com uma das mãos na cintura, possivelmente em posse de uma arma de fogo.

Com o apoio de diversas viaturas policiais, foi realizado o cerco para capturá-lo. Um morador informou via rádio que viu ele correndo com um revólver.

Durante as buscas, o autor foi visto por um dos policiais em cima do telhado de uma residência. Ao receber voz de abordagem, ele levou a mão na cintura e retirou um objeto preto, não identificado no momento devido à baixa luminosidade.

Enquanto a guarnição realizava o cerco, houve uma ligação ao 190 informando a localização do suspeito, que foi abordado pelo sargento Ronda, que acompanhou e apoiou no desenvolvimento da ocorrência.

Apesar de diversas buscas, a possível arma não foi encontrada, já que o autor passou

por diversos locais.

Devido à fuga por muros e telhados, o autor sofreu pequenas escoriações nas pernas e braços. Questionado, ele reservou-se ao direito de permanecer em silêncio, limitando-se a dizer que usou crack, thinner e cola de sapateiro.

Após receber voz de prisão pelos crimes de furto, direção perigosa, dano contra o patrimônio e tentativa de homicídio, a guarnição o conduziu à Polícia Científica e posteriormente à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, juntamente com o veículo e os pertences furtados.

