CDL Treinamentos abre inscrições para cursos em agosto; saiba como participar

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque está com inscrições abertas para os cursos de agosto da CDL Treinamentos. Serão quatro capacitações nas áreas de visual merchandising, liderança e gestão.

O primeiro curso será o de “Visual Merchandising Premium”, com a consultora Cris Piuga, no dia 6 de agosto. O objetivo do treinamento é criar campanhas de visual merchandising para ambiente físico e on-line, de forma a despertar o desejo de compra do cliente.

No dia 14 de agosto será realizado o curso “Gestão inteligente”, com o consultor Anderson Leite. A capacitação trará aos participantes técnicas para desenvolvimento profissional com foco em liderança e trabalhos em equipe.

Já no dia 22 de agosto, será a vez do consultor Luciano Hausmann ministrar o curso “Liderança 4.0: como desenvolver e liderar um time de alta performance”. A capacitação foi formatada para desenvolver competências de liderança tanto em hard skills (técnicas) e, principalmente, em soft skills (comportamento) com o objetivo de atingir resultados e desenvolver talentos.

Por fim, o último curso do mês será o de “Gestão de metas”, com a consultora Mariane Compri, no dia 27 de agosto. A capacitação abordará vários assuntos, como criar e gerir metas, definição de metas, indicadores para resultado, manutenção e acompanhamento de metas, entre outros.

Inscrições

Interessados devem realizar as inscrições com a CDL Treinamentos, pelos telefones (47) 9 9651-9513 ou (47) 3211-8005. Todos os cursos são presenciais e acontecem na sede da CDL Brusque (rua Pedro Werner, nº 180 – 2º andar), das 19h às 22h. Além disso, o investimento de cada capacitação varia de acordo com a carga horária do curso oferecido e conforme o conteúdo apresentado.

Leia também:

1. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

2. Corra por Elas: treinão solidário para o evento reúne cerca de 300 pessoas em Brusque

3. Neve inesquecível: relembre o evento histórico de 2013 em Brusque e região

4. Eleições 2024: Podemos de Brusque define 16 candidatos a vereador; confira os nomes

5. Oi, Vivo e TIM sofrem multas milionárias por propaganda enganosa sobre 5G; entenda

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: