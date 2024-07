Motociclista morre em acidente em rodovia de Rio Negrinho

Um motociclista morreu em um acidente na rodovia SC-112, em Rio Negrinho, no Norte catarinense. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 24.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 20h, no quilômetro 19 da rodovia. O homem conduzia uma Honda CG Fan 125.

No local, os bombeiros constataram o óbito do condutor. Quando a PMRv chegou ao local, o outro veículo envolvido no acidente não estava. Porém, foram observadas no local marcas de frenagem, de oito metros, que acabavam ao lado do corpo.

A família da vítima esteve no local e ficou responsável pela motocicleta e pelos pertences da vítima. A Polícia Científica compareceu ao local e fez a remoção do corpo. A identidade da vítima não foi informada.

