Advocacia brusquense tem percentual de mulheres abaixo da estatística nacional

A advocacia brusquense é formada por 47% de mulheres. No município, há 825 profissionais registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Desses, 430 são homens e 395 são mulheres. Os dados estão atualizados até o dia 7 de junho.

A porcentagem se aproxima da estatística nacional, mas ainda está abaixo dela. No Brasil, a profissão é majoritariamente feminina, com as mulheres representando 50% dos profissionais, enquanto os homens representam 49%.

O restante, 1%, pertence a outros gêneros (pessoas não binárias, transgêneros, travestis e outras). Os dados foram divulgados pelo Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira em 26 de abril.

A advogada de Brusque Daíra Andréa de Jesus acredita que a participação das mulheres no cenário jurídico é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, ela diz que as profissionais fortalecem os escritórios de advocacia e a OAB.

“Além de reconhecer a importância e a força das mulheres, é necessário que reconheçamos as dificuldades pelas quais todas nós passamos em nossas trajetórias profissionais. Claro que ainda existe a crença de que a advocacia seria uma profissão destinada, exclusivamente, aos homens, mas estamos caminhando rumo à paridade. O progresso já obtido pelas mulheres é inegável”, finaliza.

Cenário jurídico atualmente

Segundo o estudo, as advogadas no Brasil são mais jovens do que os advogados. A média de idade entre as mulheres é de 42 anos, enquanto entre os homens é de 47.

Essa tendência se reflete no tempo de inscrição na OAB: entre as mulheres, a média é de 11 anos, em comparação com os 14 anos entre os homens. Os números se repetem quanto à média de tempo de atuação no exercício da advocacia.

