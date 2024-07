Carro tomba e atropela ciclista em rodovia de Florianópolis

Um carro tombou e atropelou um ciclista na SC-401, em Florianópolis, na manhã desta sexta-feira, 26. O acidente aconteceu por volta das 6h50.

Quando os bombeiros chegaram no local, viram que os ocupantes do carro já não estavam no local. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, eles tinham se evadido da rodovia.

O ciclista, um homem de 49 anos, estava consciente e orientado, e foi levado ao hospital para cuidados médicos. Não foram divulgados mais detalhes do caso.

Leia também:

1. Tempo: veja como será o fim de semana em Brusque antes da frente fria

2. PM atende três ocorrências de tráfico de drogas na mesma região de Brusque

3. Duas adolescentes que estavam desaparecidas são encontradas vendendo drogas em Brusque

4. Brusque recebe avaliação regular em levantamento sobre níveis de transparência e governança

5. Stadtplatzfest e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e Guabiruba



Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: