Homem morre após ser atropelado por caminhão na BR-470, em Ibirama

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira, 26, após ser atropelado por um caminhão na BR-470, no km 116, em Ibirama.

Segundo informações preliminares do Corpo Voluntário de Bombeiros de Ibirama, o homem chegou a ser atendido com vida, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda não há informações da identificação do homem, porém ele tem aproximadamente 50 anos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Arcanjo 03 atenderam a ocorrência.

Não há informação sobre a dinâmica do acidente.

