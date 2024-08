Quem passou pela rodoviária de Brusque na manhã deste sábado, 3, pôde então apreciar uma fascinante exposição de aviões em miniatura, fruto da dedicação do brusquense Márcio Schlindwein.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Para Márcio, o plastimodelismo é mais do que um simples passatempo; é uma terapia que lhe traz enorme satisfação e bem-estar.

Com cerca de 50 aviões montados em miniatura, ele se considera um verdadeiro entusiasta dessa arte detalhista, que exige muita paciência, atenção e, acima de tudo, amor pelo que se faz.

*Assista ao vídeo >>

Fascínio pelos aviões

Há 15 anos, Márcio encontrou no plastimodelismo militar aéreo um refúgio e uma paixão. Diariamente, ele dedica algumas horas a esse hobby, cujo objetivo é reproduzir com precisão aeronaves históricas que desempenharam papéis cruciais em conflitos bélicos.

A pesquisa envolvida nesse processo não só aprofunda seu conhecimento sobre o desenvolvimento aéreo, mas também alimenta sua percepção sobre a evolução das tecnologias empregadas nas aeronaves.

Tecnologia dos aviões

Um aspecto intrigante dessa prática é a compreensão de que muitas das tecnologias modernas, usadas hoje inclusive para salvar vidas, surgiram por necessidades impostas por guerras passadas.

Sistemas de detecção avançados e motores mais eficientes, por exemplo, foram desenvolvidos durante esses períodos de conflito.

Márcio sente um grande fascínio em visualizar essas inovações em seus modelos, recriando fielmente as aeronaves originais.

A motivação de Márcio vai além do simples prazer de montar modelos; ele busca preservar a memória histórica e educar sobre a importância dessas máquinas na trajetória da humanidade.

Cada peça montada é uma viagem no tempo, uma homenagem aos avanços tecnológicos e às histórias de coragem e sacrifício que então marcaram épocas.

Comunidades modelistas

Além de sua dedicação ao plastimodelismo, Márcio também participa ativamente de comunidades de modelistas, onde troca experiências, dicas e aprendizados com outros entusiastas.

Essas interações enriquecem ainda mais sua prática, permitindo-lhe aprimorar suas técnicas e descobrir novas abordagens para seu hobby.

Com um olhar atento para os mínimos detalhes e uma paixão que transparece em cada modelo, Márcio continua a inspirar aqueles que têm a oportunidade de conhecer seu trabalho.

Seu amor pelo plastimodelismo é uma prova de que hobbies podem ser fontes inesgotáveis de alegria e conhecimento, transformando momentos de lazer em verdadeiras obras de arte.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh quer dedicar este espaço exclusivamente aos parceiros comerciais que estão tornando possível a publicação desta matéria.

Os nomes de cada um desses apoiadores estão expostos nos banners abaixo. Clique neles e então descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Casal de Guabiruba então transforma quintal em verdadeiro paraíso verde

2. VÍDEO – Sítio em Brusque então ganha espetáculo floral com a invasão dos manacás

Aviões em fotos

Encerramos esta pauta de forma objetiva, com uma galeria de imagens, que ilustra toda a narrativa desta edição. Acompanhe as fotos que preparamos para o desfecho.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK