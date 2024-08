Incomodado com tosse do filho doente, pai é preso após dar soco na testa do bebê em Jaraguá do Sul

Incomodado com tosse, um homem de 41 anos foi preso após agredir o filho de 10 meses devido na madrugada deste sábado, 3, em Jaraguá do Sul.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h45, no bairro Três Rios do Norte, pela esposa dele.

A mãe da criança relatou que estava dormindo com o filho, que está doente. O bebê começou a tossir sem parar e, com isso, o homem teria ficado incomodado e desferiu um soco na testa do bebê.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de lesão corporal leve e foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

