Desmanche de motocicletas é localizado e homem é preso em Brusque

Um desmanche de motocicletas foi localizado pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 3, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. Um homem de 47 anos foi preso.

Segundo a PM, uma solicitação de furto foi registrada por volta das 8h40. A motocicleta teria sido furtada durante a madrugada. A vítima informou que deixou a sua motocicleta em frente a seu prédio e que o automóvel estaria com problemas no motor e acreditava que ela tinha sido levada empurrando.

Foram realizadas rondas pelas ruas próximas e, ao passar por uma via, populares informaram que uma casa tinha um movimento estranho de motocicletas.

Uma busca foi realizada no local, sendo localizada a Honda XR, furtada na madrugada deste sábado, coberta com telhas e plástico, juntamente com outras quatro motocicletas com registro de furto e várias outras peças de motos com numeração suprimida.

Na abordagem, um homem de 47 anos tentou fugir, porém foi contido. Ele reagiu a prisão tentando jogar objetos na equipe. Em depoimento, o autor relatou que furtava placas de outras motos com as mesmas características e trocava as placas das motos furtadas para camuflar o crime.

Ele também furtava as motocicletas usando uma chave micha e desmanchava para vender as peças na internet. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia.

