O Grupo Havan anuncia os resultados financeiros do primeiro semestre de 2024, apresentando um crescimento significativo de mais de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional bruta totalizou R$ 7,29 bilhões, frente aos R$ 6,04 bilhões registrados no primeiro semestre de 2023.

A margem bruta do Grupo também apresentou uma melhora considerável, aumentando 3,6 pontos percentuais (p.p.), passando de 37,1% para 40,7%. Já a margem EBITDA teve um aumento de 100%, de 11,6% para 22,7%.

O lucro líquido no primeiro semestre de 2024 atingiu R$ 1,25 bilhão, um crescimento expressivo em relação aos R$ 463,71 milhões do mesmo período do ano anterior. A margem líquida aumentou 12,3 p.p., alcançando 23,2%.

O empresário Luciano Hang, afirma que esses resultados refletem o aumento das vendas, o controle de despesas operacionais e melhora da gestão dos recursos financeiros. “São ótimos resultados que mostram a saúde do Grupo Havan. Estamos felizes e confiantes de que teremos um 2024 histórico e de muito crescimento, com abertura de cinco novas megalojas. Para o próximo ano, serão mais cinco, gerando cada vez mais emprego e renda para toda a população”, diz.

Para o restante do ano, a meta do Grupo é ambiciosa: crescer 24% em receita operacional bruta em relação ao ano passado, superando os R$ 16 bilhões de faturamento.