Ciclista morre ao ser atingido por carro na SC-418, no Norte de SC

Um ciclista morreu ao ser atingido por um carro na SC-418, em Campo Alegre, no Norte catarinense, neste domingo, 4. A vítima foi identificada como Antônio Zildo Milczewski, de 69 anos. Antônio era conhecido como seu Didi. Ele era morador do bairro Alto São Miguel, em Campo Alegre.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 18h30, no quilômetro 42,400 da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), foi uma colisão traseira, envolvendo um veículo Peugeot 208 e a bicicleta.

Segundo uma testemunha informou à polícia, o carro e o ciclista trafegavam no mesmo sentido. Com o impacto, o capô do carro levantou e o vidro da frente quebrou.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima já estava sem sinais vitais quando a equipe chegou.

O motorista do carro, de 65 anos, e a passageira não se feriram.

