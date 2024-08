Panela esquecida acesa causa princípio de incêndio em Brusque

Um princípio de incêndio foi registrado na tarde deste domingo, 4, no Santa Rita, em Brusque, após uma mulher esquecer uma panela no fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 16h, na rua Coelho Neto.

Ao chegar ao local, os bombeiros foram informados que havia fumaça no corredor no 12º andar do prédio.

Os bombeiros subiram até o andar e constataram uma pequena quantidade de fumaça no corredor. Após minuciosa inspeção, os agentes deduziram de qual apartamento vinha a fumaça. Ele estava fechado e sem ocupantes no momento.

Então, a solicitante, que alertou os bombeiros da fumaça, entrou em contato com a proprietária, que se deslocou até o prédio. Ao entrar no apartamento, os bombeiros verificaram uma panela com uma mamadeira no fogão aceso, que originou a fumaça.

