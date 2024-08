Brusque anuncia contratação de dois atacantes uruguaios para a sequência da Série B

O Brusque anunciou neste domingo, 4, a contratação de dois atacantes uruguaios para a sequência da Série B 2024.

O primeiro deles é Matías Ocampo, 22 anos, que disputou todos os seis jogos do Liverpool do Uruguai na Copa Libertadores deste ano. Ele ainda passou por Defensor (URU), River Plate (URU) e Bellinzona (SUI).

Em 2024, ele fez 27 partidas e marcou quatro gols. Ele também disputou, em 2019, a Copa América sub 17 pelo seu país.

O outro contratado é o centroavante Rodrigo Pollero, 27 anos, que estava atuando no Bellinzona, na segunda divisão da Suíça. Na temporada 2023-24, ele marcou 15 gols em 29 partidas.

Pollero atuou anteriormente no Cerro Largo (URU), Sud América (URU), Arsenal de Sarandí (ARG), Chiasso (SUI), Schaffhausen (SUI), Zürich (SUI) e Lausanne-Sport (SUI).

O contrato de ambos é por empréstimo, com opção de compra. O Brusque encerrou o primeiro turno da Série B na 18ª colocação, com 19 pontos, e volta a campo na próxima sexta-feira, 9, diante do Mirassol, no interior de São Paulo, às 21h.

