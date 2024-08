A previsão do tempo para esta semana em Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí indica duas fases distintas, começando sob um relativo calor, considerando a época do ano, seguido pelo retorno do frio, com a chegada de uma frente fria na quinta-feira, 8.

O meteorologista Piter Scheuer gentilmente nos concedeu um boletim informativo e detalhado sobre o tema. Confira a seguir todas as informações compartilhadas pelo profissional.

O tempo até quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

É com muito prazer que voltamos a participar desta coluna, trazendo a previsão do tempo para o decorrer da semana em Brusque e no Vale do Itajaí.

Os simuladores antecipam duas fases climáticas distintas, sugerindo, então, uma gangorra térmica partindo dos termômetros.

Caso as projeções se confirmem, a primeira parte, até quarta-feira, será marcada pela predominância do tempo seco e um relativo aquecimento, com temperaturas diurnas oscilando 26 a 28°C, valores considerados altos para esta época do ano.

Portanto, quem planeja atividades ao ar livre pode contar com um padrão meteorológico favorável no período acima observado.

Apenas uma ressalva sobre a manhã desta segunda-feira, que não elimina completamente o risco de chuva em Brusque e região, mas já melhorando à tarde.

Tempo sob mudança à vista

Na quinta-feira, as projeções indicam a chegada de uma frente fria a Santa Catarina, trazendo chuva para Brusque e região. Na sua retaguarda, há uma queda acentuada nas temperaturas à vista, proporcionando o retorno do frio seco.

Assim, a segunda parte da semana tende a ser marcada por uma condição climática estável, com as marcas dos termômetros em queda e a volta da baixa sensação térmica.

Monitoramento do tempo

Lembramos que, essas projeções têm como base as últimas atualizações dos modelos meteorológicos e estão sujeitas a constantes mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.

Portanto, é importante acompanhar o monitoramento diário e se manter atualizado.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração ressalta a ausência de chuva neste acompanhamento realizado até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

