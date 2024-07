Neste sábado, 6, os casacos e cachecóis retornaram com destaque à cena em Brusque, marcando o dia mais gelado do ano no município.

*Confira uma bela galeria de fotos no fim desta edição

Durante a tarde, as temperaturas não excederam os 12°C, enquanto chuvas ocasionais amplificaram ainda mais a sensação de frio, exigindo roupas mais pesadas em tempo integral.

Frio não restrito a Brusque

No entanto, este padrão típico de inverno não se limitou apenas a Brusque, estendendo-se assim, por todas as cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Um exemplo notável recai sobre a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde então as temperaturas vespertinas ficaram abaixo dos 8°C.

Além disso, o céu cinzento proporcionou um espetáculo de cenários, cujas imagens serão apresentadas em uma galeria mais adiante.

Números do frio

Antes disso, vamos trazer os registros precisos das temperaturas da tarde em cada local mencionado, disponíveis na tabela abaixo.

O clima gelado chamou atenção diante dos baixos números registrados pelos termômetros, todos inferiores a 12°C, nesta apuração elaborada por volta das 14h.

Mais frio em Brusque e região

Este sábado parece ter marcado o início de um longo período sob os impactos do padrão de inverno em Brusque.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, os próximos cinco a seis dias prometem temperaturas abaixo dos 16 a 17°C, impondo assim, uma sensação térmica bastante baixa.

Além disso, são esperadas chuvas mais frequentes, o que deve contribuir para um frio úmido nos próximos na sequência de julho, conforme a análise de Coutinho.

Brusque em tons de cinza

Chegamos ao fim desta pauta, cumprindo nossa promessa anterior ao encerrá-la com uma estupenda galeria de fotografias.

Essas imagens capturam de maneira objetiva o clima de inverno que tingiu o céu de Brusque em tonalidades de cinza, criando cenários verdadeiramente espetaculares.

Convidamos você, nosso prezado leitor, a explorar a galeria de fotos que preparamos com todo o cuidado.

