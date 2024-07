Neste sábado, 6, Brusque ganhou um novo fôlego mesmo sob um dia gelado e úmido, que impôs ao município seu dia mais frio do ano, diante de temperaturas abaixo dos 15°C.

A praça Barão de Schneeburg, coração da cidade, foi palco de um encontro vibrante, o Sábado Fácil, que acolheu famílias inteiras para o evento promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Sábado de céu cinzento

Apesar do céu cinzento e dos chuviscos ocasionais, o Centro de Brusque então se mostrou lotado, diante da multidão trajando casacos e cachecóis.

A CDL preparou uma gama diversificada de entretenimento, garantindo diversão para todas as idades. Performances artísticas encantaram os presentes, enquanto testes de visão e consultas ao Procon forneceram serviços essenciais.

Horário estendido

Além do entretenimento, o evento traz uma intenção mais profunda; oferecer momentos de lazer para as famílias de Brusque e consolidar a comunidade no Centro da cidade.

A iniciativa também visa impulsionar o comércio local, tendo os lojistas aderindo ao horário especial, mantendo seus estabelecimentos abertos até 17h.

Essa extensão permite que os consumidores possam realizar suas compras com mais comodidade, aproveitando assim melhor o dia.

Sábado Fácil e o público

O Sábado Fácil demonstrou, mais uma vez, a coesão e o dinamismo que fazem então de Brusque um lugar único.

Em um dia que poderia ser rotineiro, a cidade se iluminou com a energia vibrante de sua comunidade, provando que, mesmo sob o céu cinzento e o frio, o espírito de união e alegria prevalece.

Fotos espetaculares

Sábado Fácil em fotos

Como já mencionado anteriormente, encerramos esta pauta com chave de ouro, apresentando uma seleção de fotografias que você confere a seguir.

*Autoria: Ciro Groh >>

