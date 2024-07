Acidente entre três carros mobiliza Corpo de Bombeiros na BR-470, em Gaspar

Os bombeiros de Gaspar foram acionados para um acidente de trânsito envolvendo três veículos na BR-470 na manhã deste sábado, 6. Um dos automóveis, inclusive, capotou na via. O acidente ocorreu por volta das 8h.

No furgão Peugeot Expert, que sofreu uma colisão lateral e traseira, seguida de capotamento, haviam duas pessoas. Uma mulher, passageira, recusou o atendimento. O homem foi atendido pelo Samu e conduzido ao hospital.

Em um Golf estavam três homens. Este carro capotou, colidiu em um barranco, saiu da pista, mas acabou estabilizando sobre quatro rodas. Eles foram encontrado fora do veículo, em bom estado de saúde, e recusaram atendimento.

O condutor de um Renault Fluence, placas de Blumenau, recusou atendimento e permaneceu no local.A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para retirada dos três veículos que se encontravam sobre a via. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar auxiliou no atendimento do Samu, na sinalização da via e limpeza de pista.

A dinâmica do acidente não foi explicada.

