Após proibição, torneio de canto de pássaros pode retornar em Brusque; entenda

A Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (SAR) liberou o retorno das competições de cantos de pássaros no estado. Antes da suspensão, em 2023, a disputa de canto de pássaros brusquense, o Torneio da Amizade, era considerada a maior do país.

Os concursos foram proibidos no último ano pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) devido à proliferação da gripe aviária no Brasil. Além da disputa, cerca de 30 campeonatos ocorriam por ano em Brusque, promovidos pelo Amantes do Coleiro (BAC).

A instituição afirmou que aguarda a documentação para liberação de uma nova competição, prevista para ocorrer ainda em julho. A expectativa é de que o público seja expressivo, após o tempo de atividades suspensas.

A portaria 16/2024 com novas definições e normas para a realização das disputas foi publicada no Diário Oficial de 21 de junho.

Torneio de pássaros

As competições de canto de pássaros reuniam milhares de amantes de pássaros e concorrentes de todo o país. Na última edição do Torneio da Amizade de Brusque, ocorrida em 2022, compareceram criadores de pássaros de trinca-ferro, coleiro preto, coleiro pardo, coleiro preto, curió, canário, tiziu, azulão e bico de fogo.

As aves ficam divididas em rodas, separadas por espécies. Os próprios competidores são responsáveis por marcar em uma ficha quantas vezes cada pássaro cantou no período de dez minutos.

Cada competidor avalia o canto de um pássaro que não é o seu, para garantir um julgamento justo. Nas rodas, fiscais do clube circulam durante o período de marcação e também há um juiz.

No fim da classificatória, os pássaros que cantam mais vezes durante o período estipulado de marcação avançam para a fase final. Na marcação final, os melhores de cada espécie recebem um troféu.

