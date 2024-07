Brusque apresenta redução no número de casos de dengue

Brusque tem enfrentado o surgimento de novos casos de dengue desde o início de 2024. Desde fevereiro, a Diretoria de Vigilância em Saúde divulga boletins atualizados com os números da dengue no município. No dado mais recente, apresentado na última semana de junho, eram 69 novos casos, totalizando 3.247 neste ano. No entanto, o cenário apresenta uma tendência de queda nos números. Na última semana, por exemplo, foram apenas sete casos.

O primeiro boletim foi publicado em 6 de fevereiro, quando o município tinha 23 casos. No último, registrado no dia 23, eram 91. Em março, foram 259. Um aumento de 184% de um mês para o outro.

Em abril, foram contabilizados 1033. De março para abril, o aumento foi de 300%. Em maio, eram 854 casos, o que representa uma redução de 17%. Em junho, foram 1.128 e de maio para junho, o aumento foi de 32%. No entanto, no sexto mês, foram incluídos os números dos laboratórios privados, que repassaram à prefeitura, dados a partir de abril.

Conforme o gráfico, apesar do pico devido à divulgação dos laboratórios privados, é possível perceber uma queda no fim de abril, uma estabilidade em maio e uma brusca diminuição no fim de junho. A redução, já era esperada pela prefeitura, segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro.

“Estamos em queda tanto com número de pacientes assim como de focos, já esperados para a época. O programa continua com os mutirões de limpeza, com as pulverizações e as visitas dos agentes”, afirma.

Até o fim de junho, o município havia registrado três óbitos em virtude da doença.

Vacinação contra dengue

Brusque recebeu as primeiras doses da vacina contra a dengue no início de maio. Crianças de 10 a 14 anos receberam a imunização.

A vacinação está disponível nas 16 salas de vacina, de segunda a sexta, das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45 e na Policlínica, das 8h às 20h. As unidades com salas de vacina são: Limeira, Dom Joaquim, Planalto, Paquetá, Santa Terezinha, Santa Rita, Ponta Russa, Steffen, São Luiz, Cedrinho, Guarani, Maluche, São João, Águas, Claras, rua Nova Trento e Bateas.

