Juízes de SC tem quarta maior produtividade no Judiciário brasileiro

Produtividade 1

O relatório Justiça em Números (ano-base 2023), do Conselho Nacional de Justiça, que acaba de ser publicado, destaca o TJ-SC. Não apenas mostra, entre vários outros dados positivos, que a produtividade média dos seus magistrados é a quarta entre todos os tribunais do país como é o com menor percentual de servidores (apenas 6%) na área administrativa.

Produtividade 2

Outros dados que impressionam: o Judiciário estadual computou 1,12 milhão de casos novos em 2023. Destes, 60,4% são do 1º grau; 22,8%, dos juizados especiais; 14,6%, do 2º grau; e 2,2%, das turmas recursais. São 13.111 casos novos para cada 100 mil habitantes.

Reeleição

Jorginho Mello evita falar no assunto, mas há quem fale por ele, como o novo presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Nelson Goetten. Tem dito que passadas as eleições municipais de 6 de outubro, o partido vai centrar suas forças na reeleição do governador.

Gênero

Amina Mama, nigeriana que é uma referência mundial em estudos de gênero, atualmente professora da Universidade da Califórnia, educadora, pesquisadora e feminista, é a mais ilustre convidada a participar da 13ª edição do Seminário Internacional Fazendo Gênero (FG13), de 29 deste mês a 2 de agosto, no campus da UFSC, em Florianópolis. Até agora o evento tem mais de 6 mil inscritos presenciais.

Obrigação, não

Começou a tramitar no Legislativo estadual projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade da disponibilização de álcool gel 70% em estabelecimentos públicos e privados. Mais um custo para quem já tem tantos outros. Por que não deixar isso como opcional?

Germanidade

O Senado vai celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil em uma sessão especial nesta quinta-feira. Em 25 de julho de 1824, 39 imigrantes de língua alemã chegaram ao Rio Grande do Sul, marcando a fundação da então colônia, e hoje município, de São Leopoldo. Outra colônia alemã fundada logo em seguida, em 1º de março de 1829, foi a de São Pedro de Alcântara, a algumas léguas de distância de Florianópolis. Foi a primeira colônia alemã de SC.

Gigante portuário

O porto de São Francisco do Sul completou 69 anos, ontem, com perspectivas futuras muito promissoras. É reverenciado, com toda justiça, como um dos grandes patrimônios da cidade. A lamentar que uma cidade tão histórica e linda tenha seu lado cultural e turístico relaxado, estagnado. A grande maioria dos catarinenses ainda não “descobriu”, literalmente, São Francisco do Sul.

Cesta básica

Para alegria da agroindústria e o setor pesqueiro de SC – líderes nacionais no segmento – os deputados federais do grupo de trabalho que analisa a regulamentação do primeiro texto da Reforma Tributária fecharam questão sobre a inclusão das carnes na cesta básica com alíquota zero. Em reunião, domingo, concordaram que as proteínas bovinas, de frango e peixe devem ser isentas de imposto. Os parlamentares ainda querem incluir o sal, que ficou de fora da isenção na versão do texto apresentada pelo governo.

Readequação genital

Cirurgias de readequação genital para pessoas trans no SUS são oferecidas em apenas sete Estados e geram fila que passa de 10 anos. SC não está na lista, mas pode entrar com novo programa do Ministério da Saúde.

Cenas de crime

A Universidade do Estado está anunciando o que no Brasil só se via em filme estrangeiro: a criação do primeiro grupo de estudos no país que agrega ciência do solo e ciência forense. Se discutirá e estudará temas levantados pelos acadêmicos que envolvam o solo como vestígio em investigações de cenas de crime. Serão abordados casos reais em que o solo e suas partículas foram decisivos na elucidação de casos criminais. O primeiro encontro do grupo ocorreu semana passada. hoje.

Patrimônios culturais

Estão tramitando no Legislativo estadual três projetos tratando de patrimônio cultural imaterial de SC. São da paçoca de pinhão, do entrevero e do grupo musical Filó Talian, de Concórdia, notável pelo resgate das mais genuínas tradições trazidas pelos imigrantes italianos.

Malabarismo

A ministra ambiental Marina Silva batia diariamente no governo anterior, “criminoso” quando ao fogo. Agora, no governo Lula, com o mesmo quadro e até agravado no Pantanal e no Cerrado, há um novo culpado: “o clima adverso”. Conta outra, Marina.