VÍDEO – PRF apreende mais de 100 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira, 1º, mais de 100 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-470, em Rio do Sul. A carga vinha do Paraguai.

De acordo com a PRF, a carga estava no reboque de uma carreta com placas de Cachoeirinha (RS). O veículo foi abordado para fiscalização de rotina. Segundo o motorista, ele estava sendo pago para transportar os cigarros do Paraná até o litoral catarinense.

O motorista foi detido e levado à Polícia Federal, em Itajaí. Segundo a PRF, ele irá responder pelo crime de contrabando e ainda poderá ter a permissão de dirigir cassada por cinco anos.

A carga foi levada ao depósito da Receita Federal, onde será contabilizada e posteriormente destruída.

