Edital para construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil é suspenso pela segunda vez

O processo licitatório para construção do novo trevo entre a rodovia Antônio Heil (SC-486) e a BR-101, em Itajaí, foi suspenso pela segunda vez desde a publicação do novo edital. A suspensão foi confirmada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura nesta segunda-feira, 1º.

Em nota, a pasta informou que a suspensão ocorre para uma readequação orçamentária. Posteriormente, o edital voltará para análise do Grupo Gestor do Governo (GGG), uma estrutura de assessoramento ao governador.

Não há um novo prazo para a abertura dos envelopes. A expectativa era que a empresa que executaria a obra fosse definida na sexta-feira, 28, data em que estava prevista a abertura dos envelopes.

A demanda é de interesse dos municípios de Brusque e Itajaí. A obra chegou perto de ser iniciada na gestão do ex-governador Carlos Moisés (Republicanos). Entretanto, a empresa responsável pela construção pediu a rescisão do contrato.

Quatro alças e dois elevados serão construídos. A intenção da obra é desafogar o trânsito na região. O trevo atual não suporta mais o alto volume de veículos que trafegam pelo local, que liga Brusque à área urbana de Itajaí, além de ser a principal forma de acesso à BR-101.

Nota na íntegra

A nota que informa a nova interrupção no processo licitatório foi enviada pela assessoria da Secretaria de Estado de Infraestrutura ao jornal O Município. Confira o texto na íntegra:

A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que, devida a uma solicitação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura (DFIS), o edital para definir a empresa que fará a obra das alças de acesso no entroncamento da SC-486, a rodovia Antônio Heil, com a BR-101, em Itajaí, foi suspenso.

A medida se faz necessária para adequação orçamentária do edital. Uma vez readequado o orçamento, o documento irá para o Grupo Gestor do Governo para análise.

Histórico da nova licitação

O novo edital foi publicado no dia 27 de fevereiro no Diário Oficial do Estado (DOE), após o governo rescindir o antigo contrato com a empresa responsável pela execução da obra. Na ocasião, foi a própria empresa que pediu a rescisão. Os valores da obra, na ocasião, seriam incompatíveis.

A abertura dos envelopes, então, ocorreria no dia 8 de abril. Porém, no dia 10 daquele mês, a Secretaria de Estado de Infraestrutura confirmou ao jornal O Município a suspensão do edital. O processo permaneceu suspenso por, aproximadamente, um mês, até ser reaberto.

Após a reabertura, que aconteceu no dia 13 de maio, foi divulgado que a abertura dos envelopes passou para o dia 20 de junho. A data foi alterada para o dia 28. Novamente, agora, o processo licitatório foi suspenso.

A primeira suspensão do edital, em abril, ocorreu após questionamentos e pedidos de impugnação de empresas licitantes. Neste casos, o processo é interrompido para reanálise por parte do governo do estado. Vencida esta etapa, é dado prosseguimento. Desta vez, a suspensão partiu de um pedido de uma diretoria do próprio governo.

