Saiba as despesas da Câmara de Vereadores de Brusque dos últimos três anos

Levantamento realizado pelo Observatório Social de Brusque (OSB Brusque) aponta que a Câmara de Vereadores de Brusque pagou mais de R$ 24 milhões em despesas nos últimos três anos. O valor ficou abaixo da previsão orçamentária inicial, que ficaria acima da quantia de R$ 37,5 milhões.

O levantamento foi feito com base nas informações obtidas no aplicativo “Transparência Brusque”, disponível a toda a população. Para a análise, foram levados em consideração os anos de 2021, 2022 e 2023.

Despesas da Câmara de Vereadores de Brusque

Dos dados analisados, 2023 foi o ano com o maior valor despendido pela Câmara de Vereadores, ultrapassando R$ 9 milhões em despesas.

O valor pago representa 65,9% das despesas previstas para o ano, que seria superior a R$ 14 milhões conforme orçamento da aprovado pela Casa Legislativa municipal.

Se compararmos as despesas previstas (colocadas no orçamento) e as liquidadas (o que foi efetivamente gasto), 2022 foi o ano com a maior porcentagem liquidada. Ou seja, 73,3% das despesas previstas se consolidaram (de R$ 11.735.000,00, a câmara gastou R$ 8.604.451,59).

O presidente do Observatório Social de Brusque, Evandro Carlos Gevaerd, explica que os dados estão disponíveis à toda população e periodicamente a entidade divulga levantamentos para estimular o acesso às informações.

“O monitoramento de gastos públicos é um dos pilares fundamentais do OSB Brusque e é uma prática desenvolvida desde nossa fundação, em 2011. Acompanhar os gastos públicos é uma de nossas missões, além de estimular que a população também acompanhe essas informações, para poder opinar sobre o que está acontecendo em relação aos gastos públicos”, comentou.

