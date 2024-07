Um filhote de baleia-franca foi encontrado morto neste domingo, 30, na Praia de Ibiraquera, em Imbituba, no Sul do estado. Dois dias atrás, o animal havia sido avistado pela primeira vez em área próxima onde apareceu morto. Sem encontrar a mãe, porém, não resistiu.

De acordo com o Instituto Australis, os filhotes de baleia-franca precisam do cuidado parental para sobreviver e permanecem até um ano com a mãe já que, nos primeiros meses de vida, a sobrevivência depende exclusivamente do leite materno.

O filhote havia sido avistado na sexta-feira, 28, pela equipe do Projeto Farol das Baleias, na mesma região, nadando sem a companhia da mãe. O monitoramento não identificou interação entre o filhote e baleias adultas, o que deixou as equipes de pesquisadores preocupadas em relação ao seu destino.

O encalhe ocorreu no trecho 01 do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), de responsabilidade do LabZoo/Idesc Laguna, que irá realizar necropsia e coleta de amostras para identificar a causa do encalhe.

O Protocolo de Encalhes e Emalhes da APA da Baleia Franca/ICMBio, foi acionado e foi até o local. Além do Instituto Australis, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), e a Prefeitura de Imbituba atuam de forma conjunta para o atendimento desta ocorrência.

