Câmara de Brusque define salários de prefeito, vereadores e secretários municipais para 2025-28

Os vereadores de Brusque aprovaram nesta terça-feira, 25, os salários de prefeito, vice, secretários municipais e vereadores para o período de 2025 a 2028, mantendo os vencimentos que são pagos em 2024.

A Câmara tem até o sexto mês do último ano da legislatura para definir os salários do prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais, dos próprios vereadores e do presidente da casa para os próximos quatro anos.

O salário do prefeito está fixado em R$ 38.714,71, enquanto o do vice é R$ 18.770,78 e dos secretários R$ 18.477,87.

Já os vereadores seguem recebendo entre 2025 e 2028 o valor bruto de R$ 13.033,25 mensalmente. O salário do presidente da Câmara é de R$ 17.601,47.

