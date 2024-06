Por conta do período pré-eleitoral, programas Gabinete Aberto e Prefeitura nos Bairros terão pausa temporária em Brusque

Por conta do período pré-eleitoral, dois programas da Prefeitura de Brusque foram interrompidos temporariamente: o Gabinete Aberto e o Prefeitura nos Bairros.

O Gabinete Aberto permitia que os moradores da cidade levassem suas demandas diretamente ao prefeito André Vechi e ao vice-prefeito Deco Batisti. Os atendimentos aconteciam sempre às quartas, das 14h às 17h.

Já o Programa Prefeitura nos Bairros levava serviços da prefeitura até as comunidades, com a presença de diversas autoridades, para atender as demandas dos moradores, tirar dúvidas e levando brincadeiras e descontração para as crianças também.

Ainda não há uma data fixa estipulada para o retorno dos dois programas, mas isso só deve ocorrer após o período eleitoral.

Leia também:

1. Brechó com peças a R$ 5 acontece neste domingo em Brusque; confira local e horário

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (24 a 25/06)

3. Queda de pontes, enchentes e novas estradas: relembre capas históricas do jornal O Município em sete décadas

4. Frio: terça-feira promete dia gelado em Brusque; confira as temperaturas esperadas

5. “Homem simples, trabalhador e amigo”: amigos e familiares se despedem de Hugo Staack

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: