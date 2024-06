Brechó com peças a R$ 5 acontece neste domingo em Brusque; confira local e horário

O Projeto Sementes realiza neste domingo, 30, mais uma edição de seu brechó com peças a R$ 5 cada em Brusque. Haverá opções de roupas masculinas, femininas, para adultos e crianças, assim como calçados e acessórios.

O brechó acontecerá no segundo andar do Pavilhão da Fenarreco, na rua Gentil Battisti Archer, no Centro.

A distribuição de senhas ocorrerá a partir das 3h. Já a abertura dos portões será das 6h às 11h30. Serão aceitos pagamentos via Pix, cartão de crédito e débito e também em dinheiro.

