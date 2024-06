Divulgados horários de velório e sepultamento de Hugo Staack

Foram divulgados os horários de velório e sepultamento do empresário Hugo Staack, que faleceu em Brusque nesta segunda-feira, 24, aos 97 anos.

Morador do Santa Terezinha, Hugo está sendo velado no bairro. O sepultamento ocorrerá na terça-feira, 25, no Cemitério Luterano do Centro, às 16h. O empresário deixa três filhos (um já falecido), 11 netos, 10 bisnetos e familiares e amigos enlutados.

História

Em 1976, Hugo fundou em Brusque um engenho de arroz, que distribuiu o Arroz Staack por todo o Brasil. Ele também era conhecido por, em 1999, ao lado do irmão, fundar a Staack Tinturaria.

Até 1999, ele geriu as empresas da família junto com seus filhos Ariberto, Aderbal e Fernando (já falecido).

