Secretário de Defesa Civil de SC apresenta cronograma para execução e entrega da barragem de Botuverá

O secretário de estado de Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, visitou Brusque na tarde desta segunda-feira, 24, para tratar da barragem de Botuverá e do plano de contenção de cheias para municípios banhados pelo rio Itajaí-Mirim. Segundo o cronograma atual do governo estadual, a execução da barragem de Botuverá será finalizada até outubro de 2026.

O encontro, organizado pela Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), ocorreu no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (CESCB) e reuniu autoridades políticas, militares e empresariais da região. Os prefeitos de Brusque, André Vechi, de Guabiruba, Valmir Zirke e Botuverá, Alcir Merizio, estiveram presentes e cobraram a concretização da barragem de Botuverá.

Durante a conversa, o secretário detalhou os planos e apresentou o cronograma atual do governo estadual para a construção e entrega da barragem, que terá capacidade de armazenamento de 15,7 milhões de metros cúbicos de água.

Com investimento de R$ 116 milhões, a estrutura poderá reduzir a vazão de água de 720 m³ por segundo para 570 m³ por segundo, além de armazenar água e gerar energia. “Independente de recurso externo, o governo do estado vai investir R$ 116 em recursos próprios”, garantiu.

“Tudo o que falarmos aqui é a prioridade não só do governo do estado, mas minha, que todas as obras saiam do papel. A população tá cansada de estudo e projeto”, afirmou.

Expectativas e prazos da barragem de Botuverá

A inauguração da barragem de Botuverá, conforme o calendário atual, está prevista para até outubro de 2026. Após a aprovação do projeto de lei 292/2020, que define os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, no plenário do Senado, o cumprimento dos prazos depende somente do governo estadual.

“Sempre deixei claro que a expectativa para liberar a ordem de serviço é para 2024, mas depende da lei para demarcação do parque, que está em fase final, para seguirmos o resto do cronograma, que depois da aprovação, depende só da gente”, afirmou.

As datas, apresentadas pelo secretário, dependem da aprovação do projeto de lei no Senado, mas as expectativas são positivas. Para agosto, estão previstos a atualização dos projetos e orçamento, e o termo de referência. Para setembro, a publicação do edital. Em outubro, o período de licitação e dezembro, a ordem de serviço.

Outras ações de combate a cheias

O secretário também detalhou outras ações programadas para o enfrentamento de chuvas extremas em todo o Vale do Itajaí. Uma das medidas é o melhoramento fluvial do rio Itajaí-Mirim, com previsão de inauguração para abril de 2028. A obra é em parceria com o governo federal e possui investimento de R$ 376 milhões.

“Não podemos falar apenas de obras para mitigar os efeitos, temos que falar de um planejamento adequado, pra gente evitar que esse problema demande uma obra no futuro. Enquanto estivermos de obra, é porque a prevenção falhou no passado”, pontuou.

