Agrega Casa Scharf: evento abre suas portas em Guabiruba com programação cultural; confira

A Fundação Cultural de Guabiruba anunciou a abertura do evento “Agrega Casa Scharf”, que será realizado no Museu Casa Scharf, localizado na rua Prefeito Carlos Boos, número 1.935, bairro Aymoré, entre os dias 1º e 5 de julho das 8h as 21h.

O evento busca ser um marco cultural, destacando a criatividade e a expressão artística de artistas locais e regionais.

A exposição contará com uma vernissage no dia 1º de julho, às 18h, onde os visitantes poderão apreciar as obras que transformam a Casa Scharf em um centro cultural.

A superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein demonstra felicidade com o evento.

“Estamos muito contentes em poder promover o movimento das artes visuais em Guabiruba mais uma vez, contando com uma programação diversa em um ambiente histórico para a cidade. Convidamos a todos a prestigiar as três exposições que integram o Agrega, abrindo espaço para o diálogo e apreciação artística nos dias atuais”, ressalta a gestora.

Biografia dos artistas e exposições

Arthur Castro:

Arthur Castro, de apenas 10 anos, encontrou inspiração para seus desenhos após visitar a exposição do artista argentino Victor Delhez no Museu Sivori, em Buenos Aires, em julho de 2023. Desde então, suas criações exploram um universo surrealista de caos e reflexões existenciais. Utilizando técnicas simples, mesclando traços de lápis e caneta em papel, Arthur cria um universo visual único e provocativo, convidando os espectadores a refletirem sobre temas quotidianos explorando os aspectos sombrios da mente por meio do surrealismo.

Silvia Teske:

Nascida em Brusque em 1960, Silvia Teske é mestre em Artes Visuais pelo Centro de Artes da UDESC. Sua exposição “Minhas Nossas Senhoras” é uma série que foi exposta pela primeira vez em 2021, durante a pandemia, mas já cultuava a relação entre o sagrado e o profano desde a década de 90. A série reúne releituras de santas cristãs com outras figuras imaginativas, refletindo sobre o feminino e ampliando a ideia de beleza. Suas obras surgem com humor e irreverência para mostrar um universo onírico que permeia nossa espiritualidade.

Vanessa Paz:

Natural de Guabiruba, Vanessa Paz é uma artista nômade que atualmente recentemente residiu em Lisboa, Portugal, após um período transformador em Londres, Reino Unido. Suas obras expressam sua busca contínua por uma voz distinta, encapsulando sua narrativa pessoal e sua exploração de diversas geografias. A exposição em Guabiruba traz telas criadas em Lisboa, contrastando a visão da cidade grande com a preservação da infância e da imaginação na cidade natal da artista. Vanessa destaca como a inocência infantil, preservada em Guabiruba, proporciona sanidade e clareza, servindo de chave para uma vida equilibrada e positiva.

Programação completa

1 de julho:

8h: Abertura da exposição

18h – 18h30: Vernissage com coquetel (Aberto ao público)

21h: Encerramento do dia

2 de julho:

8h: Abertura do museu

18h: Aulão com as turmas de desenho e pintura da Fundação Cultural de Guabiruba (programação fechada exclusiva)

21h: Encerramento do dia

3 de julho:

8h: Abertura do museu

19h: Visitação da turma do EJA Guabiruba (programação fechada e exclusiva)

21h: Encerramento do dia

4 de julho:

8h: Abertura do museu

15h30 às 21h: Piquenique cultural com as turmas de língua alemã da Fundação Cultural de Guabiruba (programação fechada e exclusiva)

21h: Encerramento do dia

5 de julho:

8h: Abertura do museu

19h: Show de encerramento com o cantor e compositor Carmino (Aberto ao público)

21h: Encerramento do dia

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (47) 3308-3114 ou pelo e-mail [email protected].

Leia também:

1. Frota de Brusque cresce 22% desde que atingiu marca de 100 mil veículos, há sete anos

2. VÍDEO – Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região

3. Jornal O Município desativa grupos de WhatsApp e cria canal; veja como receber as notícias

4. Homem é condenado após atropelar e tentar prensar próprio filho contra muro em São João Batista

5. Prefeitura abre edital para contratação de engenheiros em Brusque; confira salários

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: