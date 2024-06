Prefeitura abre edital para contratação de engenheiros em Brusque; confira salários

A Prefeitura de Brusque abriu edital para contratação, em caráter temporário, de engenheiro civil e engenheiro eletricista. As inscrições iniciam nesta terça-feira, 25, e seguem até quinta-feira, 27.

Ambos os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais. O valor da remuneração é de R$ 5.698,79 mais benefícios. Os interessados devem ler o edital atentamente antes de realizar sua inscrição exclusivamente por meio do site da prefeitura (https://sge.brusque.sc.gov.br/sge/pse/).

Veja os requisitos por cargos:

Engenheiro civil: obrigatória formação superior completa em Engenharia Civil, e, quando atuando em Engenharia de Tráfego, formação completa em Engenharia Civil com especialização em Engenharia de Tráfego, com registro no Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria A ou B.

Engenheiro eletricista: obrigatória formação superior completa em Engenharia Elétrica, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria A ou B.

Confira o cronograma:

25 a 27 de junho: período de inscrição

28 de junho: lista preliminar

2 de julho: publicação do resultado preliminar

4 de julho: resultado final

