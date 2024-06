Jorginho Mello anuncia transferência da capital de SC para Serra em ação de divulgação do inverno catarinense

O governador Jorginho Mello (PL) anunciou nesta quinta-feira, 20, a transferência simbólica da capital de Santa Catarina, de Florianópolis para a Serra catarinense. A intenção é divulgar o inverno. A estação começou nesta quinta e segue até setembro.

Em uma das ações da iniciativa, o governo do estado implantou o serviço aeromédico do Samu em Lages. Trata-se de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde com a 5ª Base do Batalhão de Aviação da Polícia Militar.

A intenção da parceria, segundo o governo catarinense, é garantir mais assistência à saúde para os turistas que visitam a Serra durante o inverno. Jorginho Mello esteve presente no ato, realizado nesta quinta-feira.

No mesmo dia, foi inaugurado um reservatório de água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) em Urupema, a “capital catarinense do frio”. Segundo o governo, a estrutura tem capacidade para 200 mil litros.

“De hoje (quinta-feira) até sábado, a capital ficará na Serra catarinense”, anunciou o governador nas redes sociais. “Com a Estação Inverno, vamos mostrar para todos que não tem lugar melhor para curtir o frio do que a Serra catarinense”, completou.

“Queremos mostrar o frio”

Jorginho Mello falou sobre o assunto à imprensa no dia 29 de maio, na abertura da 30ª Fenajeep em Brusque. O governador disse que a intenção da transferência simbólica da capital do estado seria para fomentar o turismo da região serrana.

“Queremos mostrar o frio, altitude, gastronomia e pousadas. Precisamos potencializar a região. Temos belíssimas coisas para mostrar. Vamos fazer um grande encontro. Quem conhece Santa Catarina se apaixona e, por isso, temos que potencializar [o turismo de inverno]”, disse.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: