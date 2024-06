PM cumpre mandado de prisão por homicídio em Guabiruba

Um homem de 39 anos foi preso no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, nesta quinta-feira, 20. Trata-se de um cumprimento de mandado de prisão pela Polícia Militar. A ação aconteceu durante a tarde.

Segundo a PM, a prisão ocorreu com base no artigo 121 do Código Penal. Na prática, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil motivou o mandado. Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque.

