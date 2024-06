Será que o Brusque evoluiu mesmo?

O Brusque teve dois jogos em Itajaí e acabou somando quatro pontos, o que foi insuficiente para que o time deixasse a zona de rebaixamento da Série B. A vitória contra o Ceará foi aquela que serve para “afastar a zica” depois de tanto tempo sem vencer. Contra o Avaí, se esperavam mais três pontos, mas o time não conseguiu marcar mesmo tendo um jogador a mais em campo no final da partida. Wellisol teve a grande chance de gol, era só empurrar pra rede, mas acabou mandando pra longe. O jogo terminou em zero a zero com aquela ponta de decepção.

O técnico Luizinho Vieira afirmou que o time que jogou na quarta apresentou evolução em relação ao jogo do domingo passado. Não consegui ver isso tudo, principalmente no ataque. O Brusque tem hoje um dos piores ataques do campeonato e precisa reagir com urgência. Amanhã o jogo é contra o Ituano, que tem a pior defesa da Série B, com 25 gols tomados em 11 jogos, tendo tomado 5 do Paysandu na última rodada. Vitória nesse jogo virou obrigação.

Por outro lado, me chamou atenção um vídeo dos bastidores da vitória contra o Ceará onde alguns jogadores são ouvidos usando o termo “Virada de Chave” depois dos treinamentos da semana. É de se acreditar que o time aposte em um novo momento nessa segunda metade do primeiro turno. Tem muito jogo pela frente ainda, e a reação precisa vir. Principalmente na frente, onde o Brusque hoje tem o segundo pior ataque da Série B, com oito gols.

Muita gente fala em evolução, mas hoje o Brusque precisa de resultados. Não adianta dizer que o time vai jogando bem, se as vitórias não aparecem.

Contratações

A janela de transferências do futebol nacional abre no dia 10 de julho e o mercado já começa a aquecer com as contratações. O Brusque deve trazer de quatro a cinco reforços para o returno da Série B. Precisa, principalmente do meio pra frente.

Estádio

O Carlos Renaux joga na segunda-feira contra o Caravaggio pela Série B do Catarinense, no estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Por regulamento, o clube precisa jogar no Augusto Bauer no próximo jogo em casa, contra o Metropolitano, na sétima rodada. Agora virou corrida contra o tempo para deixar tudo pronto. Espero que também haja tempo hábil para realizar a decisão do campeonato municipal de futebol amador por lá.

Iluminação

Mais um problema apareceu para o Brusque: agora, diz respeito ao sistema de iluminação do Estádio Augusto Bauer, que precisa ter uma capacidade dentro do que é estipulado pela CBF. O presidente Danilo Rezini confirmou que o orçamento disso passou dos 400 mil reais, e será necessário erguer dois novos postes ao lado do centro comercial. O presidente terá uma reunião com a empresa para saber o porquê do custo tão alto, e ver o que vai ser feito. Não há muito tempo para pensar.