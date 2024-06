Cerca de 20 mil pessoas estiveram no segundo Arraiá Solidário de Brusque

Durante os três dias de festa, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Pavilhão da Fenarreco na segunda edição do Arraiá Solidário.

Entre os dias 21 e 23, os visitantes puderam desfrutar de deliciosas comidas, apreciar apresentações culturais e curtir shows ao vivo de artistas locais, além de participar da Feira Empreender, que reuniu mais de 70 microempreendedores da região.

Programação artística

Na sexta-feira, 21, a festa começou com a abertura oficial dos portões e a apresentação do “Boi de Mamão”, realizada pelos seminaristas da Igreja de Azambuja. A noite foi encerrada com um animado show de Bia Barros.

No sábado, 22, o destaque foi o acendimento da fogueira. Às 20h, a chama da solidariedade foi acesa, acompanhada por um show de fogos de artifício silenciosos. Ray Show, Rogerinho, Las Flores e Banda Hipnose animaram o público com suas apresentações.

O domingo, 23, encerrou a festa com shows de Rogerinho Las Flores e Rivia. Além disso, das 13h30 às 17h, crianças com deficiência, de até 12 anos, puderam brincar gratuitamente no parque de diversões. Nesta segunda edição, o evento dobrou o número de participantes em relação a 2023.

O Arraiá Solidário foi organizado pela ONG Mãos do Bem, em parceria com outras 14 entidades, Núcleo de Mulheres Empreendedora da Acibr e a Prefeitura Municipal de Brusque.

Leia também:

1. Viúva presa por envolvimento em morte de empresário de Brusque pediu ajuda para encontrar marido desaparecido

2. VÍDEO – Confira momento da prisão de viúva de empresário de Brusque

3. Fim de semana seco promete anteceder virada do tempo em Brusque; confira a previsão

4. Jorginho Mello anuncia transferência da capital de SC para Serra em ação de divulgação do inverno catarinense

5. PM cumpre mandado de prisão por homicídio em Guabiruba



Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: