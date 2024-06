Boletim da dengue: Brusque chega a 3247 casos da doença

Até o momento, foram registrados 3247 casos de dengue em Brusque. Os dados são da Diretoria de Vigilância em Saúde e foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 24.

Na última semana, foram 69 casos confirmados de Dengue. E ainda, 19 casos em investigação.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa com 412 casos.

Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 261 casos; São Luiz com 246 casos; Centro com 242 casos; Santa Rita com 226 casos; Rio Branco com 155 casos; Nova Brasília com 135 casos; Dom Joaquim e São Pedro com 131 casos cada; Águas Claras com 109 casos; Cerâmica Reis com 97 casos; Cedrinho e Guarani com 93 casos cada; Bateas com 92 casos; Primeiro de Maio com 90 casos; Azambuja com 82 casos.

A contagem segue com: Limoeiro com 77 casos; Maluche com 73 casos; Paquetá com 55 casos; Souza Cruz com 51 casos; Limeira Alta com 48 casos; Planalto com 40 casos; Volta Grande com 30 casos; Santa Luzia com 24 casos; Tomaz Coelho com 23 casos; Poço Fundo com 17 casos; Zantão e Centro II com 16 casos cada; São João com 13 casos; Ponta Russa com 10 casos; Cedro Alto com sete casos e Nova Trento com um caso.

No momento, não há pacientes internados na UTI, e há um paciente internado em enfermaria hospitalar. O município registrou três óbitos por Dengue.

Focos

São 556 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Santa Luzia e Cedro Alto com 43 focos cada; Limeira com 35 focos; São Pedro com 34 focos; Cedrinho com 33 focos; Dom Joaquim com 32 focos; Águas Claras 31 focod; Centro II e Bateas com 28 focos cada; Azambuja com 24 focos; 1° de Maio, Centro I e Souza Cruz com 20 focos cada; Nova Brasília com 19 focos; Rio Branco com 17 focos; Poço Fundo, Steffen, Tomaz Coelho com 16 focos cada e Guarani com 15 focos.

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Santa Rita com 14 focos; Limoeiro com 12 focos; Ponta Russa e Santa Terezinha com 11 focos cada; Maluche e São Luís com nove focos cada.

Oropouche

O município de Brusque confirmou ao todo sete casos da febre do oropouche.

