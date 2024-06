Homem é condenado após atropelar e tentar prensar próprio filho contra muro em São João Batista

Um homem foi condenado a oito anos de reclusão, em regime fechado, após atropelar e tentar matar o próprio filho em São João Batista. O crime aconteceu no dia 19 de julho de 2021 no Centro da cidade.

Ele tem o direito de recorrer em liberdade, porém está proibido de se aproximar do filho.

O caso

No dia do crime, houve um desentendimento entre o homem e o filho dele. A vítima foi atropelada enquanto caminhava pela rua e o pai ainda tentou prendê-la contra o muro. O filho conseguiu escapar e ir para uma residência do outro lado da rua.

