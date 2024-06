Confira agenda de doação de sangue no Hemosc em Blumenau para 2024

A Secretaria de Saúde divulgou o cronograma para a doação de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), em Blumenau, para o segundo semestre de 2024.

O agendamento ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), da sua região e também no e-mail: [email protected]. Para inscrição o paciente precisa informar o nome completo, CPF, telefone e a data desejada.

A saída do transporte, gratuito, ocorre às 7h, da Policlínica, conforme data agendada. No momento da doação, o doador precisa estar com o documento original com foto atualizada emitido por órgão oficial em mãos.

Requisitos

Os principais requisitos para ser um doador de sangue são idade entre 18 e 69 anos e peso acima de 50 kg. Na noite anterior à doação, é importante que o doador faça refeições leves e não gordurosas. Além disso, não pode consumir bebidas alcoólicas nas últimas 12h.

Antes da doação, é feita uma triagem para selecionar doadores visando sempre a proteção do doador e do receptor. Desta forma, não devem doar sangue todas aquelas pessoas que possam apresentar alguma consequência em virtude da doação para sua saúde como exemplo: pessoas anêmicas, com doenças cardíacas, com peso inferior a 50 kg, mulheres grávidas ou lactantes.

Também estão impedidas de doar sangue, todas as pessoas cujo sangue possa provocar danos ao receptor, como exemplo, pessoas expostas a risco acrescido de terem doenças passíveis de transmissão sanguínea como Hepatites, HIV, Sífilis, pessoas em uso de medicamentos que possam provocar malformações em fetos de mulheres grávidas como Isotretinoína (medicamento para acne), Etretinato e Acitretina (para psoríase) e finasterida (para doença de próstata ou para calvície), assim como qualquer pessoa que não esteja em perfeitas condições de saúde.

Mais informações ou dúvidas, podem ser consultadas diretamente no site do Hemosc (https://www.hemosc.org.br).

Confira o cronograma de datas disponíveis:

10 de julho

14 de agosto

11 de setembro

9 de outubro

13 de novembro

11 de dezembro

Leia também:

1. Viúva presa por envolvimento em morte de empresário de Brusque pediu ajuda para encontrar marido desaparecido

2. VÍDEO – Confira momento da prisão de viúva de empresário de Brusque

3. Fim de semana seco promete anteceder virada do tempo em Brusque; confira a previsão

4. Jorginho Mello anuncia transferência da capital de SC para Serra em ação de divulgação do inverno catarinense

5. PM cumpre mandado de prisão por homicídio em Guabiruba



Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: