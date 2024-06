Viúva presa por envolvimento em morte de empresário de Brusque pediu ajuda para encontrar marido desaparecido

Em fevereiro de 2024, a esposa de Edinei da Maia conversou com o jornal O Município e solicitou ajuda para encontrar o marido desaparecido. Meses depois, ela voltou a pedir ajuda por mais informações. Ela foi presa nesta sexta-feira, 21, junto com outras três pessoas supostamente envolvidas na morte do empresário.

No boletim de desaparecimento de Edinei, feito no dia 23 de fevereiro, consta que ele havia saído de casa, um dia antes (22 de fevereiro), no bairro São Luiz, por volta das 5h para fazer um orçamento de túmulo em um cemitério de Vidal Ramos.

Após isto, a esposa disse que enviou diversas mensagens para ele via WhatsApp, que foram recebidas mas não lidas. O celular da vítima teria sido acessado pelo aplicativo pela última vez às 5h51.

É dito no documento que o casal possui uma marmoraria no bairro Bateas e que Edinei é conhecido na região. Ele é natural de Catanduvas (PR).

Sem pistas

Em abril, a viúva entrou em contato com o jornal novamente, informando que ainda não possuía informações sobre Edinei e que ele ainda estava desaparecido.

À reportagem, à época, ela relatou: “está difícil para nós. Não recebemos pistas e nem atualizações da polícia”.

Prisões

Nesta sexta-feira, 21, a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, com apoio de diversos policiais de Brusque e da região, realizaram a prisão de quatro pessoas e o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão. A operação foi realizada em Brusque e Gaspar e ainda segue em andamento.

Confira om momento em que a viúva e outro envolvido é preso:

Segundo a DIC, a operação já teve outras pessoas presas e mandados de busca e apreensão cumpridos em diversas cidades catarinenses.

De acordo com a polícia, um homem chamado Kaue Hans Becker, de 30 anos, está foragido, ele seria uma das pessoas envolvidas no crime. A Polícia Civil divulgou que informações sobre o homem podem ser repassadas no telefone (47) 3251-8301 (Whatsapp), (47) 98814-4792 (ligação e WhatsApp).

Quarta fase

Foi realizada nesta manhã a quarta fase da operação que investiga a morte do empresário, que foi encontrado no último sábado, 15, no bairro Moura, em Canelinha, após quatro meses desaparecido.

