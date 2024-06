VÍDEO – Bezerro é resgatado de poço de 6 metros de profundidade em Florianópolis

Um bezerro foi resgatado de um poço de 6 metros de profundidade em Florianópolis na tarde da quinta-feira, 20. O resgate aconteceu por volta das 16h45.

O poço tinha 90 centímetros de diâmetro. Os bombeiros providenciaram uma estrutura para auxiliar no içamento do animal com segurança que estava no meio do pasto.

Foram utilizados materiais de salvamento para estabilização da manobra. Após o resgate, o animal foi entregue ao proprietário em estado saudável.

Confira as imagens:

