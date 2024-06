O bloqueio atmosférico, que tem garantido um cenário de pouca chuva em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, deve manter condições favoráveis para atividades ao ar livre no próximo fim de semana.

No entanto, uma frente fria prevista para chegar à região na segunda-feira, 24, promete mudar o tempo, trazendo consigo umidade mais abrangente e frio úmido.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, nos traz os detalhes da previsão para esta sexta-feira, 21, até o domingo, 23, assim como para os dias subsequentes.

Ele gentilmente compartilhou um boletim informativo conosco. Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto.

Sexta-feira e fim de semana

*Boletim: Climaterra >>

Não são esperadas muitas alterações no padrão climático para Brusque e todo o Vale do Itajaí entre esta sexta-feira e domingo.

Na prática, o risco de chuva no fim de semana é muito baixo, com expectativa de predomínio maior do sol, então, aparecendo entre variações de nuvens.

As temperaturas seguem o padrão atípico deste atual mês de junho; ou seja, tardes apresentando máximas entre 24°C e 28°C e madrugadas amenas, sem previsão de frio noturno intenso.

Fim de semana antecede mudanças

Para os moradores de Brusque e região que planejam atividades externas, seja de trabalho ou lazer, ainda será possível aproveitar condições favoráveis no fim de semana.

No entanto, mudanças estão à vista, apontando uma virada do tempo durante a segunda-feira com a chegada de uma frente fria ao Vale do Itajaí.

Esse sistema trará consigo uma queda nas temperaturas, proporcionando um clima frio e úmido nos dias seguintes.

Em termos gerais, a próxima semana, de acordo com as atuais projeções dos simuladores, tende a apresentar um cenário sob umidade maior, diante das chuvas ocorrendo de forma mais frequente.

É importante destacar que não estamos antecipando precipitações ininterruptas, pois o sol ainda irá aparecer nesse período; mas os eventos chuvosos, nesse sentido, poderão ocorrer com mais frequência, acompanhadas de uma sensação térmica remetendo ao padrão mais próximo do inverno.

Dados sujeitos a variações

Sempre enfatizamos que os dados contidos neste boletim têm como base as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

Essas informações estão sujeitas a variações, conforme novas simulações são incorporadas.

Mais notícias após anúncios

Este espaço é então dedicado aos parceiros comerciais que acreditam e apoiam o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Confira nossos patrocinadores destacados abaixo e clique nos banners para conhecer os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Oferecimento:

Veja também:

1. Morador de Guabiruba se prepara para subir a terceira maior montanha do Brasil

2. VÍDEO – Conheça então a expansiva criação de marrecos em Brusque

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, mantemos o foco nas atualizações meteorológicas.

Vamos agora destacar o monitoramento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Vale ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuva durante o período entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

*Matéria: tempo no fim de semana