Um grande desafio se aproxima para um dedicado morador de Guabiruba, amante da natureza e das montanhas.

Tiago Habitzreuter está se preparando para então subir o majestoso Pico da Bandeira, a terceira maior elevação do Brasil em relação ao nível do mar.

Conhecido por sua paixão por escalar os imponentes cumes no Vale do Itajaí e diversos outros pontos no Sul do Brasil, Tiago agora quer encarar uma aventura ainda maior.

O imponente Pico da Bandeira

O Pico da Bandeira, localizado na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais, é o local mais alto de toda a região Sudeste do país.

Com impressionantes 2891 metros de altitude, é o terceiro ponto mais alto de todo o Brasil, prometendo, pois, uma experiência inesquecível para o bravo escalador guabirubense.

Guabiruba entre os picos do Brasil

A expedição de Tiago está marcada para acontecer entre os dias 30 de maio e 2 de junho de 2024, considerada a melhor época do ano para a prática do trekking.

Isso porque nesse período, o clima é predominantemente frio e o tempo costuma ser favorável, proporcionando um cenário ideal para a escalada.

Tiago compartilha seu entusiasmo com uma previsão promissora.

“Estamos diante de uma jornada incrível. As condições meteorológicas estão mais que favoráveis, com a possibilidade de temperaturas mergulharem abaixo dos 0°C.”

O objetivo de conquistar o Pico da Bandeira vai além de apenas subir uma montanha; trata-se de superar desafios pessoais, ultrapassar limites e buscar a realização de estar no topo do Brasil.

Tiago, com sua paixão e determinação, representa o espírito aventureiro dos guabirubenses, pronto para alcançar novas alturas e conquistar seus sonhos.

Tiago levando Guabiruba ao alto

Esta matéria se encerra com uma galeria de fotos que capturam as aventuras de Tiago pelos cumes da região Sul do Brasil, como preparação para a escalada ao Pico da Bandeira.

Com belas imagens enviadas por ele, temos o imenso prazer de compartilhar essas experiências com você, nosso estimado leitor.

